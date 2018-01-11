ABD askerinden skandal hareket! Ateş açtı

ABD Merkez Komutanlığı Afganistan'da ABD zırhlısından sivil araçlara ateş açıldığının yer aldığı görüntüler hakkında soruşturma açtı.



Kask kamerasından çekilen görüntülerde elinde silah olan bir askerin yoldan geçen sivil kamyona ateş açtığı görülüyor.



Pentagon yetkililerinden konuyla alakalı doğrudan bir açıklama yapılmazken, Merkez Komutan Genel Sekreteri Joseph Votel video hakkındaki endişelerini dile getirdi.



Votel," Videoyu inceledim ve hayal kırıklığına uğradım. Sizi temin ederim ki bu video ABD askerini temsil etmiyor ve videonun verdiği küstahca mesajı reddediyoruz" dedi.



Ayrıca ABD Merkez Komutanlığı videoyu yayınlayan Politico sitesine konuyla ilgili soruşturma açtıklarını bildirdi.