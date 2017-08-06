ABD askeri uçağı düştü…

ABD donanmasının sıklıkla kullandığı, uçak gemilerine helikopter gibi iniş-kalkış yapabilen MV-22 Osprey tipi askeri uçak, Avustralya’nın Queensland eyaletinde Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düştü.

ABD Pasifik Donaması’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 23 deniz piyadesi kurtarılırken, 3 kişi ise kayboldu. ABD donanması, bir süre devam eden çalışmaların ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını sonlandırdı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşen Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne, düşen uçakta Avustralya askerlerinin bulunmadığını açıkladı.

JAPONYA SAVUNMA BAKANI: TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA YAPANA KADAR MV-22’LERİ KULLANMAYIN

Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, ABD'den, kazanın nedenine dair ‘tatmin edici’ açıklama yapana kadar MV-22 Osprey'lerin Japon hava sahasındaki uçuşlarını durdurmasını istedi. Onodera, talebin, üs bölgesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların endişelerini gidermeyi amaçladığını vurguladı.

Japon Kara Öz Savunma Güçleri’nin de gelecek hafta Hokkaido Adası'nda ABD askerleriyle yapmayı planladığı ortak eğitim tatbikatında MV-22 Osprey'lerin kullanılmasının uygun olup olmayacağını muhataplarıyla ele alacağı bildirildi.

Yılbaşında Yemen’de bir uçak gemisine MV-22 Osprey tipi uçağın sert iniş yapması sonucunda 3 mürettebat yaralanmış, ağır hasar gören uçak patlatılarak imha edilmişti.