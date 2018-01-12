ABD askeri toplantısına saldırı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinin Spin Ghar bölgesinde Kabil hükümeti güçlerine bağlı bir askerin ABD askerlerinin üzerine ateş açması sonucu birçok ABD askeri öldü veya yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre ABD destekli Kabil hükümetine bağlı ordu içinde sızma gerçekleştiren ve komutanlık düzeyine kadar yükselen Taliban üyeleri, bir toplantı sırasında ABD'li komandoları yaylım ateşine tuttu.

Taliban sözcüsü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayın sorumluluğu üstlenilirken, saldırının Taliban'a bağlı ve daha önceden Kabil hükümetine bağlı güçlerin arasına yerleşmiş 2 asker tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

"TOPLANTI SIRASINDA SALDIRDIK"

Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırının ABD askerlerinin Spin Ghar ilçesindeki bir köyde katıldığı toplantı sırasında düzenlendiği ifade edildi. Sözcü tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren iki Taliban savaşçısının olay yerinde öldürüldüğü bilgisi kaydedildi.

"SİVİL HALKTAN İNTİKAM ALINDI"

Sözcü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamanın devamında, Taliban savaşçıları tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından ABD'ye ait çok sayıda hava aracının bölgeye geldiği ve sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Mücahid'in açıklamasına göre ABD'ye ait hava araçlarının gerçekleştirdiği saldırılarda köy halkından 25 kişi yaraşmını yitirdi.

MepaNews