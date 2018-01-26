ABD askeri Münbiç'ten çıkarılıyor mu? Açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile askeri konularda "açık olduklarını" belirterek, "Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." dedi.

ABD ASKERLERİ MÜNBİÇ'TEN ÇIKARILIYOR MU?

"Menbiç'ten Amerikalıları çıkarıyor musunuz" şeklindeki soruya karşılık ise Nauert, Savunma Bakanlığı adına konuşamayacağını fakat Dışişleri Bakanlığına ait herhangi bir çalışanın bölgeden ayrıldığına dair kendisine bir bilgi verilmediğini söyledi.