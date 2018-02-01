ABD askeri İncirlik'te bayrak yaktı!

İncirlik Üssü'nde, 4 numaralı hangarda asılı olan ve tarihi değeri bulunan Amerikan bayrağı için emeklilik töreni yapıldı. Tören öncesi, büyük bayrağın kırmızı ve beyaz renkteki 13 şeridi ayrı ayrı kesildi. Bayrağın mavi bir zeminde 50 yıldızdan oluşan ve 50 eyaletin birliğini temsil eden bölümü bütün kaldı.

Bayrak daha sonra, ABD Bayrak Yasası uyarınca törenle yakıldı. Amerikan Onur Muhafızları, ABD bayrağı ateşe verilirken selam durdu, yakılan bayrağa bağlılık yemini etti. Askerler bayrağın tamamı yakılıncaya kadar ateşin başında nöbet tuttu.