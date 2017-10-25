ABD askeri birlikleri yer değiştirdi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletinde orduya destek için bulunan ABD askerlerinin, Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte'nin ülkeden ayrılmaları gerektiği yönündeki beyanına rağmen bölgedeki varlığını sürdüreceği bildirildi.

Filipinler ordusunun Batı Mindanao Komutanlığında görevli bir yetkili, yıl başında ordunun terörle mücadele operasyonlarına destek için bölgeye gelen ABD Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerden görevi devralmak üzere yeni bir grubun birkaç gün önce eyalet başkenti Zamboanga'ya ulaştığını söyledi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, ABD Özel Kuvvetlerinin Müslüman nüfusun yoğun olduğu Mindanao eyaletindeki varlığını sürdüreceğini doğruladı.

Lorenzana, gece uçuş kabiliyetine sahip küçük bir hava aracı ve üç insansız hava aracı kullanan ABD askerlerinin yerel kuvvetlerin sahip olmadığı istihbarat imkanlarını sağladığını belirtti.

ABD askerleri, Mindanao eyaletinde Zamboanga'nın yanı sıra Basilan, Sulu ve Tawi-Tawi takımadalarında yürütülen terörle mücadele operasyonlarında da Filipinler ordusuna destek veriyor.

ABD askerleri Batı Mindanao Komutanlığı karargahı içindeki küçük bir birlikte konuşlu bulunuyor.

Duterte, eylül ayında yaptığı bir açıklamada, ABD askeri varlığının bölgedeki durumu daha karışık hale getirdiği ve gerilimi artırdığını belirterek ABD askerlerinin ülkeden ayrılması gerektiğini söylemişti.

Filipinler'de Duterte'nin geçen yıl iktidara gelmesinin ardından eyalette Ebu Seyyaf başta olmak üzere DEAŞ bağlantılı terör gruplarına karşı askeri operasyonlar başlatılmıştı.

Ordu yetkilileri eylül ayında yaptıkları açıklamada, operasyonlarda yıl içinde güvenlik güçlerine teslim olan militanların sayısının 114'e ulaştığını, militanların 65'inin Basilan, 26'sının Sulu ve 21'nin Tawi-Tawi takımadalarında, 2'sinin ise Zamboanga şehrinde güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

Filipinler ordusu 23 Mayıs'ta, ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu, Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı. Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.