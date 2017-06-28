ABD "arabuluculuk"tan vazgeçmiyor

Münübe Yılmaz

21 Haziran’da Ortadoğu barış görüşmeleri için İsrail ve Filistin'i ziyaret eden ABD heyeti, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olumsuz görüşlerinden dolayı ABD'nin arabuluculuktan çekileceği yönündeki haberleri yalanladı. Mahmud Abbas'ın, Donald Trump'ın danışmanlığını yapan damadı Jared Kushner liderliğindeki heyetin, Filistin-İsrail arasındaki barışın sağlanması için birinci şart olarak, Filistin'in İsrail hapishanesindeki tutuklulara yaptığı yardımı kesmesini istemesinden sonra, Abbas ABD'yi İsrail'in avukatlığını yapmakla suçlamıştı. Abbas'ın olumsuz görüşleri üzerine, Amerika'nın Ortadoğu'daki barış sürecine müdahil olmaktan vazgeçeceği yönünde çıkan haberlere ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. İsrail-Filistin arasındaki barışı sağlamak amacıyla arabuluculuk yaptığını iddia eden fakat yapılan görüşmelerde İsrail'in menfaatlerini savunarak arabuluculuktan ziyade taraf tutarak arabozucu olan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Ortadoğu meselesinin Trump'ın birincil meselesi olduğunu ifade etti. Salı günü yaptığı açıklamada, barış sürecinin tek bir ziyaret yahut görüşmeye bağlı olamayacağını savunan Nauert, "Bundan sonraki görüşmeler daha da zorlu olabilir. Ama sayın Trump da bu sürecin zorlu olacağını her zaman ifade etmişti" açıklamasında bulundu. Nauert konuşmasının sonunda ABD'nin iki devlet arasındaki barışı sağlama konusunda "arabulucu" olmaktan asla vazgeçmeyeceğini dile getirdi.