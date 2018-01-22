ABD 'Afrin' için geri adım attı!

Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.



TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ



Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti. Tillerson, "Suriye'de her iki taraftan da itidal ve sivil kaybının azalmasını istiyoruz. ABD, Suriye'de istikrarın getirilmesine ve iç savaşın sona ermesi için Cenevre sürecine odaklanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.