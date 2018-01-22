ABD 'Afrin' için geri adım attı!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermeyi hedeflediklerini söyledi.22 Ocak 2018 Pazartesi 17:35
Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.
TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ
Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti. Tillerson, "Suriye'de her iki taraftan da itidal ve sivil kaybının azalmasını istiyoruz. ABD, Suriye'de istikrarın getirilmesine ve iç savaşın sona ermesi için Cenevre sürecine odaklanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.