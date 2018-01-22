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ABD 'Afrin' için geri adım attı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:35
ABD 'Afrin' için geri adım attı!

Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti. Tillerson, "Suriye'de her iki taraftan da itidal ve sivil kaybının azalmasını istiyoruz. ABD, Suriye'de istikrarın getirilmesine ve iç savaşın sona ermesi için Cenevre sürecine odaklanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

 
Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 17:35
  1. AFRİN
  2. ABD
  3. ABD Dışişleri Rex Tillerson
  • abdoabdo49 dk önce
    artık çok geç sıra size gelecek kaybettiniz. incirliğide boşaltın defolun bu topraklardan.dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
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