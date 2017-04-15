''ABD Afganistan'ın egemenliğini ihlal etti''

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, ABD'nin, perşembe günü Nangarhar vilayetinde gerçekleştirdiği saldırıyla ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini ve en tehlikeli bombayı burada test ettiğini söyledi.



Karzai, başkent Kabil'de bir törende yaptığı konuşmada, ''Eğer Afganistan hükümeti, bu saldırıya izin verdiyse vatan hainidir.'' dedi.

ABD, Afganistan'da 'tüm bombaların anası' GBU-43 kullanmış

ABD, Afganistan’da 'bombaların anası' ile DEAŞ'ı vurdu

Böyle tehlikeli bir saldırının ardından, ülkedeki ABD birliklerinin çekilmesi için çalışma yapmaya karar verdiğini bildiren Karzai, saldırının sadece insanları öldürmediğini ya da çevreyi katletmediğini aynı zamanda Afganistan halkının onuruna hakaret olduğunu belirtti.

''ABD neden iki senedir DEAŞ'a karşı böyle bir saldırı düzenlemedi?" sorusunu yönelten Karzai, bu ülkenin, Afganistan'da işlediği zulme karşı durulması gerektiğini vurguladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen DEAŞ teröristlerin sayısının 94'e yükseldiğini açıkladı.

Saldırıda ölenler arasında, DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Bekir, Hamza, Şahid Ömer ve Vulkan Usama'nın da bulunduğu belirtilen açıklamada, teröristlerin kullandığı 4 büyük sığınağın imha edildiği kaydedildi.

Saldırı sonucu 10 boş evin tahrip olduğu da bildirildi.

Afganistan Parlamentosu Başkanı Abdurauf İbrahimi, parlamentodaki oturumda, ABD'nin Açin ilçesinde düzenlediği saldırının farklı yönleriyle araştırılmasını istedi.

İbrahimi, araştırma sonuçlandıktan sonra tavırlarını belirleyeceğini vurguladı.

ABD, perşembe günü Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik "Tüm bombaların anası" olarak tanımlanan GBU-43 bombasını kullanmıştı.

İlk kez bir harekatta kullanılan bombanın, 9 tonu patlayıcı olmak üzere toplam 10,5 ton ağırlığında, 10 metre uzunluğunda ve bir metre çapında olduğu ifade ediliyor.

Bomba, Vietnam Savaşı'nda geliştirilen güdümsüz BLU-82B bombasından yola çıkılarak C-130 Herkül bombardıman uçaklarına uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Etki alanının yüzeysel genişliği ve yakıcı etkisinin yanı sıra aşırı yüksek ses ve parlaklığa sahip alevi sayesinde bomba, psikolojik silah olarak da değerlendiriliyor.

Diğer taraftan ABD'nin envanterinde patlayıcı miktarı ve etkisi bakımından GBU-43 kadar olmasa da, ölçü olarak bundan daha büyük bir bomba da bulunuyor.

Kaynak: AA