ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’

Selman’ın, “Bölgeye yönelik tek plan ABD’nin” sözleriyle Abbas’ı kirli plana dahil etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı, ABD’nin İsrail-Filistin barış planına ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Middle East Eye internet sitesine konuşan yetkililer, Selman’ın, barış sürecinde ABD’nin ‘rakipsiz’ olduğu iddiasıyla Abbas’ı kirli plana dahil etmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, yalnızca Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak kabul edildiği, 1967 sınırları çerçevesinde bir barış planına dahil olacaklarını belirtti. Veliaht Prens Selman’ın, Kasım ayı başında Riyad’a davet ettiği Abbas’ı ABD’nin hazırladığı Ortadoğu barış planını kabul etmesi için tehdit ettiği daha önce ortaya çıkmıştı.

Muhammed bin Selman, ABD’nin bölgeye yönelik politikalarını uygulayabilmesi için adeta bir uşak rolü üstleniyor. Son olarak Salı günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen Selman, ABD’nin desteklediği İsrail-Filistin barış planına uyması için Abbas’ı ikna etmeye çalıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Filistinli yetkililer, Selman’ın, “İsrail’e söz geçirebilecek, herhangi bir barış sürecinde ona baskı uygulayabilecek tek ülke ABD” sözleriyle Abbas’ı ikna etmeye çalıştığını belirtti. Abbas’ın, Riyad’ın daveti üzerine başkente gittiği kaydedildi.

DAHLAN İLE TEHDİT ETTİ

Selman’ın ABD için ‘barış planı konusunda rakipsiz’ ifadelerini kullandığı ve bölgeye yönelik tek planın ABD’ye ait olduğunu söylediği kaydedildi. Yetkililer, ikilinin Lübnan’daki Filistinlilerin durumunu görüştüğünü de söyledi. Yetkililere göre Selman, Lübnan’daki Filistinlilerin, Hizbullah tarafından yönetilen İran destekçisi kamptan uzak durmalarını ve Suudi destekçisi kamp ile uyumlu bir şekilde hareket etmelerini istedi. Selman, Abbas’ın söyleneni yapmaması halinde, Muhammed Dahlan’ı işaret ederek “Aksi takdirde başkaları yapar” tehdidini savurdu. Geçtiğimiz aylarda medyaya yansıyan haberlerde, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimlerinin Dahlan’ın Filistin’in yeni lideri olması için hazırlıklara giriştiği ortaya çıkmıştı.

ABBAS’TAN RET

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın ise, ABD’nin şu anki planını reddedip, “anlamlı” sayılabilecek diğer barış planına açık olduklarını ifade ettiği belirtiliyor. Yetkililer, Abbas’ın kapıyı tam olarak kapatmadığını kaydederek, “Eğer ABD, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu 1967 sınırlarına dayalı bir barış planı ile gelirse hemen görüşmeye hazırız ancak İsrail’in diliyle hazırlanmış bir barış planında biz yokuz” şeklinde konuştuğunu aktardı.