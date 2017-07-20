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ABD Adalet bakanlığında kriz

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya soruşturmasından çekilmesi dolayısıyla dün eleştirdiği ABD Adalet Bakanı Sessions, şu aşamada istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:30
ABD Adalet bakanlığında kriz

Rusya soruşturmasından geri çekilmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Şartlar uygun olduğu sürece göreve devam etmeyi planlıyorum." açıklamasını yaptı.

Sessions, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın hakkındaki sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın "Rusya soruşturmasından çekileceğini bilseydim atamazdım." şeklindeki sözleri hatırlatılan Sessions, şu aşamada istifa etmeyi düşünmediğini bildirdi.

Sessions, "Bu işi ve bakanlığı seviyoruz. Şartlar uygun olduğu sürece göreve devam etmeyi planlıyorum. Bu ofisi en etkili şekilde çalıştıracağımıza eminim." dedi.

TRUMP,  "BAŞKASINI SEÇERDİM" DEMİŞTİ

donald Trump, New York Times gazetesine dün verdiği bir mülakatta, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturmayı ve Adalet Bakanı Sessions'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle soruşturmadan çekilmesini değerlendirmişti.

Sessions'ın bakanlık görevini kabul ettiğini, ardından da kendisini Rusya soruşturmasından çektiğini hatırlatan Trump, bu kararı "Açıkçası bu Başkan'a yapılan büyük haksızlık." diye nitelendirmişti.

Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan kendisini çekmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Sessions, geçen mart ayı başında, Rusya ile Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan ya da gelecekte kasım seçimlerine ilişkin açılacak muhtemel soruşturmalardan tamamen çekildiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:30
  1. Rusya
  2. ABD Başkanı Donald Trump
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