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ABD açıkladı: YPG çocukları kullandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin küçük yaşta çocukları kullandığını bildirdi.

27 Haziran 2017 Salı 22:28
ABD açıkladı: YPG çocukları kullandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin küçük yaşta çocukları kullandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, 2016 İnsan Ticareti Raporu'nu yayımladı.

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin, küçük yaştaki Yezidi ve Kürt çocukları kullandığı aktarılan raporda, "PKK ve Yezidi silahlı milis grup YBŞ, bazıları 12 yaşında olan Kürt ve Yezidi erkek ve kız çocuklarını, Kuzey Irak'taki çatışma ve destek görevleri için zorla topladı ve kullandı. Uluslararası organizasyonlar ve medyaya bakılırsa, Irak hükümeti YBŞ'nin maaşlarını ödedi." ifadesi kullanıldı.

Raporda çocukların, terör örgütü DEAŞ, Haşdi Şabi, aşiret güçleri, terör örgütü PKK ve İran destekli milislerle sınırlı olmaksızın Irak'ta faaliyet gösteren birçok silahlı grup tarafından zorla toplanmaya ve kullanılmaya karşı oldukça savunmasız kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, "Uluslararası bir organizasyonla 18 yaşından küçük tüm savaşçıların salıverilmesi için taahhüt imzalanmış olmasına rağmen YPG, 2016 yılında 12 yaşındaki çocukları topladı ve eğitti." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yayımlanan rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan ticareti günümüzün en trajik insan hakları meselelerinden biri." ifadesini kullandı.

Tillerson, insan ticaretinin aileleri parçaladığını, küresel piyasaları bozduğunu, hukukun üstünlüğünü baltaladığını ve diğer suç faaliyetlerine de öncülük ettiğini belirtti.

İnsan ticaretinin kamu ve ulusal güvenliği tehdit ettiğini söyleyen Rex Tillerson, "En kötüsü de insanoğlunu özgürlük ve haysiyetinden mahrum bırakıyor." dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 22:28
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