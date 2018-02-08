ABD açıkladı: SDG’yi vuran Esed rejimini vurduk!
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin terör örgütü SDG’yi vurduğu iddia edilen Esed askerlerini vurduğu açıklandı.08 Şubat 2018 Perşembe 02:50
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esed yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.
KARŞI SALDIRI DÜZENLENDİ
Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.
Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi” ifadesi yer aldı.
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