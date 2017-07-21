Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve örgüt içinde rolünü devam ettirdiğini söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 22:08
ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Mattis, DEAŞ ile mücadele ve Washington'un Afganistan stratejisinin revizyonu ile ilgili soruları yanıtladı. Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya Mattis, "Bağdadi'nin yaşadığını düşünüyorum ve öldürüldüğünü kendimiz teyit etmediğimiz sürece de aksini kabul etmeyeceğim." karşılığını verdi.

Bağdadi'yi aradıklarını belirten Mattis, örgüt elebaşının DEAŞ içindeki rolünü bir şekilde devam ettirdiğine inandıklarını ifade etti. DEAŞ liderinin, halen örgüt içinde emir komuta rolünü devam ettirip ettirmediğine yönelik soru üzerine Mattis şunları söyledi:

"Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim." Afganistan'daki Amerikan stratejisinin revizyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Mattis, yakın zamanda bu stratejinin prensiplerini açıklayacaklarını ifade etti. Afganistan'daki asker sayısının artırılmasıyla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Mattis, bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'daki asker ve kaynaklarını artırma taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 22:08
  1. abd
  2. bağdadi
  3. DAEŞ
  4. mattis
  5. DÜNYA Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    1. Flaş İsrail kararı! İletişim kesildi
    2. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    3. Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan..
    4. ABD açıkladı: Bağdadi yaşıyor!
    5. ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    6. Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti
    7. Akçakoca’da AK Partidelege seçimi..
    8. Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu
    9. Merdiven altı plakalara son
    10. ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde..
    11. Dernekte kumar oynayan 47 şahsa 10 bin..
    12. Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti
    13. Vansesi Gazetesi 80 yaşında
    14. Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
    15. Sebahattin Savacı Caddesi yeni..
    16. Aşçı adayları yetişmeye devam ediyor
    17. 15 Temmuz Gazisi Atilla Tetik: Biz..
    18. Spor Müzesi Parkı’nda sona doğru
    19. Bozüyük trafik denetimi
    20. Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...