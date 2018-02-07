ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...

Kyodo ajansının haberine göre, 6 günlük Asya ziyareti kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Pence, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

Pence ve Abe, Kuzey Kore balistik ve nükleer tehdidine karşı iki ülkenin birbiriyle ve Güney Kore ile yakın iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Abe, görüşmenin başındaki basına açık bölümünde, "Japonya-ABD ittifakının güçlü bağları sayesinde Kuzey Kore meselesine ve diğer sorunlara değinmeye hazırız." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence de şunları kaydetti:

"ABD, yakın zamanda, Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en sert ve en agresif ekonomik yaptırımı açıklayacak ve bizler, nükleer ve balistik füze programından kesin olarak vazgeçene kadar Kuzey Kore'yi izole etmeye devam edeceğiz. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki küresel hedefimize ulaşana ve Kuzey Kore'nin provokasyon ve tehditlerini sona erdirene kadar Japonya halkıyla, Güney Kore halkıyla ve bölgedeki müttefiklerimizle ve ortaklarıyla omuz omuza vermeye devam edeceğiz."

Abe ve Pence'in, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nın cuma günü yapılacak açılış törenine katılmak üzere haftanın ilerleyen günlerinde Güney Kore'yi ziyaret etmesi ve Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

Pence, Japonya ziyareti öncesi ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson ABD Kuzey Komutanlığı üssünde füze savunması konusunda görüşmelerde bulunarak, "Füze savunması ulusal güvenliğimiz için elzem." demişti.

Güney Kore ziyareti sırasında, 9-25 Şubat tarihlerinde Pyeongchang'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nı izleyecek Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline kapıları kapatmamıştı.