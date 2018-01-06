Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD açık açık itiraf etti: İran'da hayal kırıklığı...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Associated Press ajansıyla bir söyleşi yaptı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:18
ABD açık açık itiraf etti: İran'da hayal kırıklığı...

Tillerson, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının Kongre üyeleriyle, İran ile varılan nükleer anlaşmayı ABD'nin uygulama biçimini kontrol eden yasa üzerinde değişiklik yapılması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Rex Tillerson, planlanan yasa değişikliklerinin en erken gelecek hafta netleşeceğini belirterek "Başkan (Donald Trump), 'ya bunu düzelteceğim ya da iptal edeceğim' dedi. Düzeltme sözünü yerine getirmeye çalıştığımız bir süreçteyiz." ifadesini kullandı.

Tillerson yasal düzenlemenin ardından Avrupalı müttefiklerle anlaşmanın eksiklikleri üzerinde çalışacaklarını dile getirerek bu eksikliklere, kilit öneme sahip nükleer kısıtlamaların süresinin birkaç yıl içinde dolmasını ve İran'ın balistik füze denemelerine kısıtlama getirilmemesini örnek verdi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa Birliği'ni (AB) İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve birçok bölgeye yayılan gösterilere yeterince destek olmamakla itham etti. Tillerson, "AB'nin, ülkede reform çağrısı yapan sesleri desteklemek konusunda daha kararlı bir tutum almaması karşısında biraz hayal kırıklığına uğradık." değerlendirmesinde bulundu.

Rex Tillerson söyleşide Kuzey Kore meselesine de değinerek Kuzey ile Güney Kore arasında 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları konusunda gelecek hafta yapılacak görüşmelerin, Pyongyang yönetiminin nükleer silahları dahil başka konuları ele alma istekliliğine ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl sonunda yeni İran stratejisini açıklamış ve Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma için "İranlı liderler iyi müzakereci. Kendileri için (ABD ile) olağanüstü bir anlaşma yaptılar ancak bu, ABD için korkunç bir anlaşmaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 13:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bunlar bu şekilde davranarak iran ın abd ve ab ye taviz vermesini sağlıyorlar. İran abd şerrinden kurtjulmak için ab ye tsviz verecek.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Humeyni belgeselinde Ahmedinejad ayrıntısı
  1. Humeyni belgeselinde Ahmedinejad..
  2. ABD polisinden orantısız güç: 987 ölü
  3. CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret..
  4. Alman bakandan geri vites! 'Türkiye'..
  5. Dalaman İlçe Jandarma Komutanı..
  6. Bakandan enflasyon açıklaması
  7. Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken..
  8. Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklamalar
  9. Turistler Türkiye'ye akın etti
  10. Kral Selman daha fazla direnemedi,..
  11. Böyle anne olmaz olsun! Kızını...
  12. İranlı Sünni alimden gösterilerle..
  13. Suudi Arabistan'da yeni gözaltı..
  14. Mühendislik harikası... Türkler..
  15. İstanbulkart'larda yeni dönem,kredi..
  16. ABD açık açık itiraf etti: İran'da..
  17. Ege'de sıcak saatler... Türk savaş..
  18. Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Cenk'in..
  19. İngiliz basınından Cenk Tosun'a ilginç..
  20. Havada Türk fethi, birinci olduk
İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
O provokatör Fransız bakın kim çıktı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı