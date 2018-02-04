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ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler askerlerimizi şehit etti!

ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği silahlar, Afrin'de Mehmetçiği hedef aldı. Teröristlerin TSK’ya ait tankı ABD yapımı TOW füzeleriyle vurduğu iddia edildi. Saldırıda tankın içinde ve civarında bulunan 6 askerimiz şehit düştü.

04 Şubat 2018 Pazar 07:31
ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler askerlerimizi şehit etti!

frin’de PKK/PYD’li hainlerin ABD yapımı TOW tanksavar füzesiyle tankımıza yaptığı saldırıda 5 Mehmetçik şehit oldu. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün diğer bölgelerde de 3 askerimiz şehit düştü. Harekatın 15. gününde toplam 13 ocağa ateş düştü. TSK, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili haftalık değerlendirmesinde 900 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MEVZİLERE BOMBARDIMAN

Genelkurmay, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Saldırıda şehit düşen Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Ufuk Aktağ, , Fırat Karaca, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ve sözleşmeli er Nurullah Seçen’in ailelerine acı haber ulaştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri dün saat 17.52’de TSK’nın düzenlediği hava harekatıyla imha edildi.

KARAKOLA TANKSAVAR

Öte yandan harekat hattında yer alan Kilis Süngütepe’deki Saatli Hudut Karakolu’na teröristlerce tanksavarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Uzman Çavuşlar Ali Yılmaz ve Ahmet Bayram şehit düşerken, 6 asker yaralandı. Tanksavarlı saldırının ardından atışın yapıldığı bölge Türk savaş uçakları tarafından bombardıman altına alındı. Dün gün içerisinde Afrin kırsalındaki çatışmalarda da Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit oldu. Bu arada geçtiğimiz Perşembe Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü Hakkari’de şehit oldu.

ABD BAŞTAN AŞAĞI DONATTI

ABD’nin PKK’ya verdiği 5 bin tır dolusu silahın içinde tanksavarlar önemli bir yer tutuyor. Teröristlerin elinde 1000’den fazla tanksavar silahı olduğu tahmin ediliyor. Bu silahlar içinde Türkiye’ye bile satışı onaylanmayan son nesil tanksavar füzesi Javelin de bulunuyor. ABD yapımı AT-4 ve dünkü hain saldırıda kullanılan TOW tanksavar da PKK’lı teröristlerin elinde bulunduğu bilinen silahlar. Terörist PKK/PYD ayrıca ABD’nin verdiği Rus yapımı Konkurs ve Kornet gibi tanksavar silahlarına da sahip. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 07:31
  1. ABD
  2. füze
  3. YPG
  4. Afrin

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu24 dk önce
    KATİL TERÖRİST SİYONİSTAMERİKA ORTADOĞUDAN DEFOL. Teröristlerini de al defol. YANKEE. GO HOME. Sizin cenazelerinizi de yakında payakınyeceğiz. İslam birliği ümmetin umudu T.C. devletiyle yeşerecek. Şehitlerimiz ölmedi bin doğdu. Hesabını vereceksiniz. Silah sizin, terörist sizin. Bedelini ödemelisiniz.
  • YavuzYavuz25 dk önce
    Amerikalı piçleri ne zaman vuracağız? Vuralımki artık gönlümüzdeki bu ateş biraz soğusun!
  • EskiAskerEskiAsker35 dk önce
    Ihtiyac olmayabilir, ordumuz odukca güclü ve donanimli biliyorum ama mesala ben 46 yasinda " Tankçı Er " olarak askerligimi yaptim, beni ve bizim gibi gönüllüleri önden gönderelim, Bayrak icin, millet icin seve seve kardesler. Verebildigimiz kadar karsi tarafa zarar verelim sonra Mehmedim kendi birligiyle dalsin düsmanin icine vursun münafik ve müsrikleri. Sonucta gencler, kahramanlar ÖLMESIN ! cok ama cok zoruma gidiyor.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp36 dk önce
    Hâlâ ABD ye dost gözüyle bakanlar dost mu hain mi ? Lanetlik mi ? pislik mi ? damarlardaki zehir , mikro mu ? . . .
  • cemaleddincemaleddin44 dk önce
    1946 da teslim edilmish Türkiyede daha cok görünmeyen (icerde) satilmishlar var. Mesela sokakda 150-250 bin egitilmish fetö (saliverilen) en az 200-300 bin (kripto) fetö, bir onlar Kadar ashri marjinal sloganci heran sokaga inecek chp+hdp+iyi li kesim var. Ic temizlik yapilamdan galibiyet cok uzak ve zor olacaktir.
  • HalilHalil45 dk önce
    Yapacak bir şey yok yıllarca uyutulduk.silah sanayimiz çok geride kaldı.bekamız için savaşacağız.şehitlerimizin mekanı cennet olsun.inşaallah geldikleri gibi gidecekler
  • Abdullah KayaAbdullah Kaya48 dk önce
    Artık bu ABD ile İNCİRLİKte göreve devamedip, Şehitlerçoğalınca,MilletÖyle devamederse Hükümetin sonu kaçınılmaz olur. Ama gerçi Derbede bile ABD olduğunu en cahil insan bile artık biliyor.Artık Devletolardk boş konuşma yerine,İNCİRLİK üssünü derhal kapatın yada boşunahergün tepki vermeyin artık , Size destek veren milletin gözündende düşüyorsunuz !!!
  • AlexAlex1 sa önce
    Bu kafi Abd çok kaşındı gereği yapılmalı
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 1 sa önce
    Düşmanlarımız kahrolsun,milletimiz, vatanımız, devletimiz varolsun, şehitlerimiz nur içinde yatsın. Gazilerimize Rabbim acil şifalar versin. İnşallah Allahü Ekber
  • AliAli1 sa önce
    Böyle bir silah varsa ona göre hareket edin bir daha acı yaşatmayın
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