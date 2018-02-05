ABD 40 sivili daha katletti!

YENİAKİT.COM.TR - ABD’nin öncülük ettiği uluslararası koalisyonun Suriye’ye yönelik düzenlediği hava saldırılarında sivil ölümler tüm hızıyla sürüyor.

ABD SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Arap basınına konuşan yerel kaynaklar uluslararası koalisyonun Deyrizor’a düzenlediği operasyona 40 sivilin katledildiğini açıkladı.

TSK SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN DİKKATLİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı harekatında henüz tek bir sivil kayıp bile yaşanmadı. Uzmanlar harekatın yavaş ilerlemesinin sebebinin TSK’nın sivillerin zarar görmemesi için dikkatli davranması olarak açıklıyor. Buna rağmen terör yandaşları sosyal medya üzerinden alakasız fotoğrafları paylaşarak TSK'nın sivil katliamı yaptığı yönünde kara propaganda yapıyorlar.

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