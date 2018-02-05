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ABD 40 sivili daha katletti!

Türkiye’nin Afrin’deki terör unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekatında sivillerin zarar görmemesini ve operasyonun kısa sürmesini isteyen ABD’nin öncülük ettiği koalisyon güçleri, Suriye’de Müslüman halkın kanını dökmeye aralıksız devam ediyor

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:49
ABD 40 sivili daha katletti!

YENİAKİT.COM.TR - ABD’nin öncülük ettiği uluslararası koalisyonun Suriye’ye yönelik düzenlediği hava saldırılarında sivil ölümler tüm hızıyla sürüyor.

ABD SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Arap basınına konuşan yerel kaynaklar uluslararası koalisyonun Deyrizor’a düzenlediği operasyona 40 sivilin katledildiğini açıkladı.

TSK SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN DİKKATLİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı harekatında henüz tek bir sivil kayıp bile yaşanmadı. Uzmanlar harekatın yavaş ilerlemesinin sebebinin TSK’nın sivillerin zarar görmemesi için dikkatli davranması olarak açıklıyor. Buna rağmen terör yandaşları sosyal medya üzerinden alakasız fotoğrafları paylaşarak TSK'nın sivil katliamı yaptığı yönünde kara propaganda yapıyorlar.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:49
  1. ABD
  2. Suriye
  3. katliam

YORUM YAZ

  • SalihSalih38 dk önce
    Sana katilyorum omer halis
  • HalitHalit54 dk önce
    Helal olsun kardeşim çok doğru yazmışsın
  • Halit Halit55 dk önce
    Amerika Avrupa şerefsiz bunlar Hala iyi olacağız diye uğraşıyoruz bunlar bizim neyimize gerek Bütün dünyada katliam yapıyorlar demokrasi getireceğiz diyerek
  • ahmet ceylanahmet ceylan1 sa önce
    BU ŞEYTANLAR BAŞKALARINA VERİR TALKUNU KENDİLRİ İSE YUTAR SALKIMI
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    Türkiyenin avrupayla natoyla amerikaylaişi olmasın bunlar Türkiye'nin baş düşmanları.natonunda Avrupanında amerikanında canı cehenneme .Türkiyenin gerçek dostlarıyla iş birliği yapması gerek azda olsa dostlarımız var.amerika ve Avrupa ile dost olmaktansa ölelim daha iyi olur
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    daha ne kadar sabredicez çıkalım nato denen hain birliğinden avrupa amerikaile bütün ilişkileri askıya alalımneden korkuyoruz varsın ambargo uygulasınlar lüks otomobile binmeyelim lüks telefon kullanmayalım savaşmı açacaklar açsınlar kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız
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