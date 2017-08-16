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ABD 4 ülkeye çağrı yaptı: İpleri koparın

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'ye karşı 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' söyledi ve Güney Amerika ülkelerinden Pyongyang yönetimiyle ipleri koparmalarını talep etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:39
ABD 4 ülkeye çağrı yaptı: İpleri koparın

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet'le düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Pyongyang rejminin, tüm seçeneklerin masada olduğunu anlaması zorunludur" diye konuştu.

"Umuyoruz ki Şili, Brezilya, Meksika ve Peru da, Kuzey Kore'yle bağları kesme konusunda bize katılacaktır," çağrısında bulunan Pence, bu sayede "barışçıl çözüm" sağlanabileceğini ve "uluslararası toplumun iradesine karşı gelmenin bir bedeli olduğunu Pyongyang'a göstermiş olacaklarını" söyledi.

"NÜKLEERE SAHİP OLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pence ayrıca, ABD olarak "Kuzey Kore'deki haydut rejimin, kendi ülkelerine ulaşabilen nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:39
  1. abd kuzey kore
  2. abd
  3. kuzey kore
  • Ekrem Ekrem 26 dk önce
    Nükleere bakarsak sizin hiçbir ülkeyle ilişkinizin olamamasi lazım katil abd..
  • alaettin kılıç gurun alaettin kılıç gurun 31 dk önce
    iyidesizin paralayıp silahlandirip ülkelere gönderdiğinköpekler ne olacak buradaki doktorunun kanlar ne olacakterörü kuran silahlandirip sensin dokulun kanların bir bedeli vardır her halde
  • hercaihercai38 dk önce
    Amerika, Haydut varsa, ve var, o da sensin!
  • hansammannhansammann43 dk önce
    amerika senin nüklear silahlarin var herkezi tehdit ediyorsun baskalarina neden karsi geliyorsun sen nüklear silahlarini japoyaya karsi kulandin baskalarina karsi kulanmiyacagina kime garanti veriyorsun ufak israilin atom bombalari varken kuzey korenin neden olmasin eger savas olursa amerika kesinlikle kaybedecektir intikam günleri yakindir.
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