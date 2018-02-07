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ABD, 4 gün boyunca o kampları vurmuş

Amerika Birleşik Devletleri ABD Hava Kuvvetleri Afganistan’ın kuzey-doğusunda bulunan Bedahşan vilayetindeki kampları vurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 13:23
ABD, 4 gün boyunca o kampları vurmuş

Tacikistan sınırında yer alan Taliban kontrolündeki kamplar Türkistan İslam Partisi savaşçıları tarafından kullanılıyordu.

ABD Afganistan Kararlılık Destek Misyonu tarafından yapılan basın açıklamasında ‘ABD Kuvvetleri geçtiğimiz 96 saat süresince Bedahşan Vilayetindeki Taliban eğitim kamplarını vuran Doğu Türkistan İslami Hareketi gibi grupların Çin ve Tacikistan sınırında terör faaliyetleri planlamasını ve tekrarlamasını engelleyen operasyonlar düzenlemiştir’ ifadelerine yer verildi.

Afganistan Kararlılık Destek Misyonu ayrıca, Afgan Milli Ordusundan alınan ganimet araçların da imha edildiğini söyledi. ABD’li Yetkililere göre söz konusu araçlar bombalı saldırılarda kullanılacaktı.

ABD, Afganistan’da giderek artan sivil katliamları nedeniyle daha yoğun tepkilerle karşı karşıya.

Amerikalı bir yetkilinin Washington Post’a yaptığı açıklamada saldırı Varduc kentinde gerçekleştirildi. Varduc, Taliban kontrolündeki kentlerden biri.

Afganistan, Çin ve Suriye’de faaliyet gösteren Türkistan İslam Partisi, Taliban Hareketine biatlı gruplardan biri. Örgüt, özellikle Suriye’de düzenlediği başarılı operasyonlarıyla tanınıyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 13:23
  1. Washington Post
  2. abd
  3. Afganistan

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