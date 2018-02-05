PKK’ya Hava Desteği Sağlayan ABD, 38 Sivili Öldürdü
ABD liderliğindeki Koalisyon tarafından Dey Ez Zur’un doğusundaki Al-Bahra köyüne yapılan hava saldırısında otuz sekiz sivil öldü ve onlarca kişi yaralandı.05 Şubat 2018 Pazartesi 16:41
Yerel kaynaklara göre, köyün eteklerinde bulunan iki terör örgütü DEAŞ ve YPG arasındaki çatışmalara ABD müdahalesi sonucu meydana gelen katliamda, içerisinde 20 kadın ve 7 çocuğun bulunduğu siviller hayatını kaybetti.
ABD liderliğindeki koalisyon sözcüsü Ryan Daillon tarafından yapılan açıklamada 1.000’den daha az DEAŞ üyesinin kaldığı belirtildi.
DEAŞ tarafından kontrol edilen köy ve kasabalara hava saldırıları devam ediyor.
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