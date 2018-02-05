PKK’ya Hava Desteği Sağlayan ABD, 38 Sivili Öldürdü

Yerel kaynaklara göre, köyün eteklerinde bulunan iki terör örgütü DEAŞ ve YPG arasındaki çatışmalara ABD müdahalesi sonucu meydana gelen katliamda, içerisinde 20 kadın ve 7 çocuğun bulunduğu siviller hayatını kaybetti.

ABD liderliğindeki koalisyon sözcüsü Ryan Daillon tarafından yapılan açıklamada 1.000’den daha az DEAŞ üyesinin kaldığı belirtildi.

DEAŞ tarafından kontrol edilen köy ve kasabalara hava saldırıları devam ediyor.