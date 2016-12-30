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ABD, 35 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD, 35 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Eklenme: 30 Aralık 2016, 08:10
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ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Beyaz Saray, "Rusya'nın Amerikan seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" ve "Rusya'daki bazı ABD'li diplomatlara taciz" iddiaları kapsamında Obama'nın Moskova'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı.

İlk kez temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen "Rusya bağlantılı siber saldırı" iddiaları kamuoyunda uzunca süre tartışılmıştı. 7 Ekim'de ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Demokrat Parti kurumlarının ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya'yı resmen suçlayan bir açıklama yapmıştı. 

Önceki hafta Rusya'ya yaptırımlar alınacağını açıklayan Obama, "misliyle karşılık vereceklerini" ilan etmişti.

İki yerleşkenin boşaltılmasını istediler

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılmasını istedi.

Rusya'nın yaptırımlarına Putin karar verecek

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy PeskovABD'nin, 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.

Rus basınına konuşan Peskov, "Şu an nasıl karşılık vereceğimizi söyleyemem ama bu durumda mütekabiliyet prensibi alternatifsiz bir şekilde kullanılır. Devlet Başkanı Putin'in belirleyeceği yönde gerekli cevabı vereceğiz" dedi. 

Peskov, ABD'nin iddialarını kabul etmediklerine vurgu yaparak, "İki ülke ilişkilerini tahrip edecek böyle bir kararın yakında görevinden ayrılacak Beyaz Saray yönetimi tarafından alınması şaşkınlık oluşturuyor. Bu kararı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

'Karşılık vereceğiz'

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Rus basınına konuşan Cabarov, "Karşılık vereceğiz. Amerikan Büyükelçiliğinde ve görünüşe göre konsoloslukta temizleme olacak." dedi.

Cabarov, "Obama'nın son olarak yapabileceği herşey bu. Görevinden ayrılacak ABD lideri bu şekilde tüm köprüleri yakmaya çalışıyor. Obama Rusya'nın hafızasında iyi izler bırakmadı. 8 yılda ilişkilerimizde tek bir olumlu adım atmadı" ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Obama'nın "düşmanca adımlarını" kısmen düzeltebileceğini savunarak, "Trump kararnameleri iptal edebilir ancak kongreden geçmiş kararların iptal edilmesi kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD isimleri açıkladı

ABD yönetimi, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan Rus yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, 4'ünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden firmalara ilişkin de bilgiler aktarıldı.

 
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