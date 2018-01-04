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ABD 2018'in ilk operasyonunu düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, El Kaide’nin doğu Afrika kolu El Şebab Hareketine yönelik Somali’de saldırı düzenledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:53
ABD 2018'in ilk operasyonunu düzenledi

Saldırı, ABD’li güçlerin 2018’de düzenlediği ilk ‘terörle mücadele’ operasyonu oldu.

ABD yetkililerince yapılan açıklamada El Şebab Hareketinin bomba yüklü aracının imha edildiği söylendi. Somali’de onlarca saldırı düzenleyen ABD, son üç saldırısında ‘bomba yüklü araç vurduğunu’ iddia ediyor.

Başkent Mogadişu’nun yaklaşık 50 kilometre batısında hedef alınan araçta bulunan iki El Şebab üyesi de hayatını kaybetti. ABD Afrika Komutanlığı AFRICOM aracın başkentte saldırı düzenlemeyi planladığını savundu.

ABD, 2017 yılı boyunca Somali’de 35 ‘terörle mücadele’ saldırısı düzenledi. 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:53
  1. ABD
  2. AFRICOM
  3. El Şebab
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