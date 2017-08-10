ABD: 17 bin kişiyi eğittik

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, DEAŞ’le savaşta 17 bin peşmergenin eğitildiğini söyledi.

Rudaw TV’nin haber bültenine katılan Ryan Dillon, “DEAŞ’le savaşta Peşmerge Güçleri ile daima işbirliği içinde olduk. Savaşın başından beri peşmergeyi destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Konuya ilişkin konuşan Ryan Dillon, şunları söyledi:

“Bu haberleri doğrulayamam ancak Irak ve Suriye’de bulunan karargahlarımızın özel bir nedeni var. Karagahlar DEAŞ’i yok etmek için kuruldu. Karargahların çoğu savaşta aktif rol aldı. DEAŞ’le mücadelede şu ana kadar 17 bin peşmergeyi eğittik.

Felluce, Ramadi ve Musul’da önemli görevler üstlendik. Örneğin bu karargahlarda Irak güçlerine yardım ederek, bölgede ilerlemelerini sağladık. Bu konudaki çalışmalarımız da devam edecek.”

Kerkük sınırına yakın Hemrin bölgesinde DEAŞ’in varlığının gündeme gelmesine ilişkin ise Ryan Dillon, “Koalisyon olarak söz konusu bölgelere dikkat çekmedik. Çünkü güçlerimiz şimdiye kadar Demokrat Suriye Güçleri (DSG) ile Rakka operasyonuna yönelmiş durumda. Şimdiye kadar Rakka’nın yüzde 50’sinde kotrol sağlandı” diye konuştu.

DEAŞ’den kurtarılan bölgelerde, hızla patlayıcıların temizlendiğini ifade eden ABD’li sözcü, “Rakka savaşı şiddetlendi. DSG bölgede ilerlemeyi sürdürüyor. Bölge halkını eğitmeye devam ediyoruz” dedi.

Ryan Dillon, DEAŞ mevzilerini hedef alan tüm operasyoınlarda Irak güçleriyle işbirliği yaptıklarını dile getirerek, “Irak güçlerinin bilgisi dışında operasyon yapmadık” ifadelerini kullandı.