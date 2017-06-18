ABD 11 askerini kaybetmiş...

Yetkililer olayın Taliban Hareketinin kullandığı taktiklerden biri olan ‘içeriden saldırı’ olduğu yönünde görüş belirtiyor.

Taliban’ın Afgan Milli Ordusuna yerleştirdiği üyeleri aracılığıyla ABD ve diğer yabancı birlikleri hedef alan saldırılarına ‘içeriden saldırı’ adı veriliyor.

Sözcü Abdul Kahhar Araam ‘olayı araştırmaya devam ediyoruz’ şeklinde konuştu.

ABD’nin Kabil’deki Ordu Komutanı da olayı doğrulayarak Şahin Kampındaki ‘hadiseden haberdarız’ dedi. Açıklamada olaya ilişkin detaya yer verilmedi.

Öte yandan ABD donanmasına ait USS Fitzgerald destroyeri, Japonya açıklarında ticari bir gemi ile çarpıştı. Olayda 1 Amerikan askeri yaralandı, 7 askerin de kayıp olduğu açıklandı.

Olaya ilişkin haberlere göre, destroyer çarpışma sonucu su almaya başladı. Bölgeye deniz ve hava yoluyla sağlık, ilk yardım ve arama-kurtarma ekipleri gönderildi.