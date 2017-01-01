Abbas,Trump ile çalışmak istiyor

Münübe Yılmaz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Fetih Hareketi’nin 52. Kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, iki devletli çözüm kapsamında, Filistin ve İsrail arasındaki barışı sağlamak için, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti. Abbas aynı zamanda, geçtiğimiz hafta BMGK’da, ABD’nin, İsrail’in Filistin’deki haksız yerleşimlerini durdurma konusundaki oylamada çekimser kaldığı için Barack Obama’ya da teşekkürlerini iletti. Ocak ayının ortalarında Paris’te toplanacak olan Uluslarası Konferans’ta Filistin devletinin yeniden kurulması için önemli adımlar atılacağını umduğunu dile getiren Abbas, geçici sınırlar ile kurulacak bir Filistin devleti görüşüne de karşı olduğunu yineledi. “ Filistin’de haksız yere ele geçirilen topraklarında yapılan yerleşimler son bulacaktır” diyen Mahmud Abbas, 2017’de Filistin’in tüm dünya devletleri tarafından tanınacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.