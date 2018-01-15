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Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç kimseden talimat almayız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, "Trump'ın teklifini reddediyoruz" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:13
Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç kimseden talimat almayız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından üzerinde çalışılan barış planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abbas, konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görme kararı üzerine Filistinlilerin öfkesini dile getirerek, "Trump'a yüzyılın birliği projesini kabul etmeyeceğimizi söyledik. Hiç kimseden talimat almayız" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:13
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