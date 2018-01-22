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Abbas'tan flaş Türkiye açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:39
Abbas'tan flaş Türkiye açıklaması

Bazı temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gelen Abbas, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Türkiye ile Filistin arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çekerek "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz  var." ifadelerini kullandı.

Geçen ay İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü  Zirvesi'ne değinen Abbas, "Zirve, süreçte büyük bir başarı noktası oldu. Özellikle de barış sürecinin ilerleme kaydetmesinde." değerlendirmesinde  bulundu.

"AB Filistin'i tanımalı"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelen Abbas,  "AB'nin Ortadoğu'daki bu süreçte adil çözüme ulaşılabilmesi için rol oynaması  gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İki devletli çözüm ve barış için müzakerelere devam edilmesinden yana  olduklarının altını çizen Abbas, "Sorunun çözülmesi yolunda karşılaştığımız  zorluklara rağmen yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde terörizm ve  radikalizmle mücadele konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz." açıklamasında  bulunmuştu.

AB'yi gerçek bir ortak olarak gördüklerine işaret eden Abbas, "Üye  devletleri hızla Filistin devletini tanımaya çağırıyorum. Filistin devletinin  tanınmasıyla müzakerelerin devam etmesi arasında bir zıtlık bulunmuyor." demişti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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