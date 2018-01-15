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Abbas'tan flaş açıklama: Tekliflerini...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, "Trump'ın teklifini reddediyoruz" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 01:54
Abbas'tan flaş açıklama: Tekliflerini...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından üzerinde çalışılan barış planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abbas, konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görme kararı üzerine Filistinlilerin öfkesini dile getirerek, "Trump'a yüzyılın birliği projesini kabul etmeyeceğimizi söyledik. Hiç kimseden talimat almayız" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 01:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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