Abbas’tan Erdoğan’a anlamlı davet

Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub, Abbas’ın, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile hayata geçirdiği program kapsamında, ev sahibi sıfatıyla Erdoğan’a bir davet mektubu yazdığını belirtti. Rajoub, Abbas’ın davet mektubunda Erdoğan’a İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla, Kudüs için almış olduğu inisiyatif ve uluslararası arenada göstermiş olduğu samimi destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdiğini vurguladı. Rajoub, “Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, önceki ay İstanbul’da Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs Zirvesi kararlarının uygulamasında önemli rolü olan ‘2018 Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti’ programına ‘Onursal Başkan’ olmaya davet etti. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı İKGF-Dİ’nin, bütün süreç boyunca Kudüs konusunda gösterdiği hassasiyet ve destekten dolayı teşekkürlerini iletti” diye konuştu.