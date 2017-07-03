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Abbas'tan Afrikalı liderlere: "İsrail'i kabul etmeyin"

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Afrikalı liderlere seslenerek, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olma teklifinin "asla" kabul etmemeleri gerektiğini söyledi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:50
Abbas'tan Afrikalı liderlere: "İsrail'i kabul etmeyin"

Abbas, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da başlayan Afrika Birliği 29. Dönem Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Afrika Birliği'nin her zaman Filistin'in önemli partnerlerinden biri olduğunu belirten Abbas, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olmak için son birkaç senedir büyük bir lobi faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.

Abbas, Afrikalı liderlere seslenişinde "teklifin asla kabul edilmemesi" gerektiğini belirterek, "İsrail'in Afrika Birliği çalışmalarına katılmasına izin vermek onun işgalini ve baskıcı tutumunu sürdürmesine destek olacaktır." diye konuştu.

Afrikalı liderlerden iki devletli çözüm için de destek isteyen Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı girişimlerinden umutlu olduğunu söyledi.

Afrika Birliği Örgütü'nün 2002 yılında Afrika Birliği adını almasıyla gözlemci üyeliği son bulan İsrail, Birliğe yeniden gözlemci üye olmak istediğini açıklamıştı.

Filistinli lider Abbas gözlemci üye statüsünü kullanarak her dönem Afrika Birliği Zirvesi'ne katılıyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:50
  1. Afrika Birliği
  2. ETOPYA
  3. Filistinli lider Abbas
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