Abbas yönetimi Hamaslı 37 vekilin maaşını kesti!

Ramallah’taki Mahmmud Abbas yönetiminine bağlı Maliye Bakanlığı’nın, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan 37 Hamaslı milletvekilinin maaşını kestiği bildirildi.

Hamaslı vekil Abdulcabbar Fukaha AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ayki maaşlarını almadıklarını ve bankaların Maliye Bakanlığı’nın maaşlarını kesme kararı aldığını kendilerine tebliğ ettiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın işgalci İsrail’e bağlı hapishanelerdeki iki vekilin de maaşlarını kestiğine dikkat çeken Fukaha, “Geçen ay maaşların yatırılmasında gecikme yaşandı ancak bu ay kesildiği haberini aldık. Hukuki anlamda bu sorunu çözmek için yargıya başvuracağız.” dedi.

Maliye Bakanlığı’ndan söz konusu duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçen ay herhangi bir gerekçe göstermeden Batı Şeria ve Gazze’de Hamaslı 277 eski tutuklunun maaşını kestiğini duyuran Abbas yönetimi, geçen hafta çarşamba günü Gazze’deki 6 bin 145 memuru da erken emekliye ayırmıştı.