İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Abbas: ABD, İsrail'in avukatı!

ABD başkanı Donald Trump'ın damadı ile görüşme sonrası açıklama yapan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'yi İsrail'in avukatlığını yaptığını dile getirdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:23
Abbas: ABD, İsrail'in avukatı!

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz Çarşamba, Filistin İsrail barışına arabuluculuk yapma amacıyla Ortadoğu'ya giden Trump'ın damadı Jared Kushner'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi sonrası Ramallah'tan gelen açıklamaya göre, Mahmud Abbas, Filistinli mahkumlara yapılan yardımın kesilmesini reddederek Amerikan heyetini İsrail'in avukatlığını yaptığını dile getirdi. Mahmud Abbas ile Jared Kushner'in biraraya geldiği görüşmede, Amerikan heyetinin tutuklu bulunan 600 Filistinli ve ailelerine yapılan yardımın kesilmesi konusunda istekte bulundu. Kuşhner'in, Abbas ile yaptığı görüşmeye İsrail'in Filistin ile ilgili endişelerinden bahsederek başladığı belirtilirken, Arap haber kaynakları konu ile ilgili " Amerikalı yetkililer, Filistin hükümetinin teröristlere yardım ettiğini gerekçe göstererek, Filistinli mahkumlara yapılan yardımın acilen durdurulmasını istedi" ifadelerine yer verdi. Görüşme sonrasında Netanyahu'nun Filistinli mahkumlara yapılan yardımı kullanarak, barış konuşmalarından kaçtığını dile getiren Mahmud Abbas, yaptıkları yardımın teröre destek değil, sosyal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Filistin hükümetinden en son gelen açıklamada da " Amerikan heyeti ile yapılan görüşmelerden barış adına ciddi bir beklentimiz hiç olmadı.Fakat barışın sağlanması için, mahkumlara yapılan yardımın kesilmesi gibi ağır bir bedeli ödeyen taraf neden biz olalım?"ifadeleri yer aldı. Filistin tarafından gelen bu açıklamaların üzerine Mahmud Abbas'ı yalancılıkla suçlayan, Netanyahu " Abbas, Filistinli çocukları barış için eğittiğini söylüyor ama tüm dünyaya yalan söylüyor" dedi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK o kentte serbest bırakmaya başladı
    1. Terör örgütü PKK o kentte serbest..
    2. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı
    4. Kılıçdaroğlu'na selam vermek isterken...
    5. Katar: Türkler 8 ayda tamamladı
    6. İncirliği bırakın Yunanistan'a gelin...
    7. Ve Katar kararını açıkladı
    8. Ankara’da dolmuş kazası: 16 yaralı
    9. Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı..
    10. Putin, KGB'deki görevini açıkladı!
    11. ABD'den Barzani'yi şoke eden haber
    12. Kız çocuğunu terör örgütü için dağa..
    13. Polis onu böyle yakaladı... 2 gün..
    14. Windows'a şok... kodları internete..
    15. Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı
    16. Araplar sonunda isyan etti! Katar'dan..
    17. Aynı yerde yaptığı ikinci kaza sonu oldu
    18. Darbeci Tuğgeneral her şeyi itiraf etti!
    19. Katar nereye gidiyor?
    20. Dünya devi Cengiz Ünder'e talip oldu!
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...