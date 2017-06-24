Abbas: ABD, İsrail'in avukatı!

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz Çarşamba, Filistin İsrail barışına arabuluculuk yapma amacıyla Ortadoğu'ya giden Trump'ın damadı Jared Kushner'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi sonrası Ramallah'tan gelen açıklamaya göre, Mahmud Abbas, Filistinli mahkumlara yapılan yardımın kesilmesini reddederek Amerikan heyetini İsrail'in avukatlığını yaptığını dile getirdi. Mahmud Abbas ile Jared Kushner'in biraraya geldiği görüşmede, Amerikan heyetinin tutuklu bulunan 600 Filistinli ve ailelerine yapılan yardımın kesilmesi konusunda istekte bulundu. Kuşhner'in, Abbas ile yaptığı görüşmeye İsrail'in Filistin ile ilgili endişelerinden bahsederek başladığı belirtilirken, Arap haber kaynakları konu ile ilgili " Amerikalı yetkililer, Filistin hükümetinin teröristlere yardım ettiğini gerekçe göstererek, Filistinli mahkumlara yapılan yardımın acilen durdurulmasını istedi" ifadelerine yer verdi. Görüşme sonrasında Netanyahu'nun Filistinli mahkumlara yapılan yardımı kullanarak, barış konuşmalarından kaçtığını dile getiren Mahmud Abbas, yaptıkları yardımın teröre destek değil, sosyal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Filistin hükümetinden en son gelen açıklamada da " Amerikan heyeti ile yapılan görüşmelerden barış adına ciddi bir beklentimiz hiç olmadı.Fakat barışın sağlanması için, mahkumlara yapılan yardımın kesilmesi gibi ağır bir bedeli ödeyen taraf neden biz olalım?"ifadeleri yer aldı. Filistin tarafından gelen bu açıklamaların üzerine Mahmud Abbas'ı yalancılıkla suçlayan, Netanyahu " Abbas, Filistinli çocukları barış için eğittiğini söylüyor ama tüm dünyaya yalan söylüyor" dedi.