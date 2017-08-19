Aba Güreşini Dünya tanıyor

2-3 Eylül 2017 tarihlerinde Hatay’da yapılacak Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası öncesi ülkeler şampiyonaya katılacak sporcular için takım seçmeleri sürüyor. İran’da 16-17 Ağustos günleri İran’ın Horasan vilayetine Bojnord kentinde düzenlenen “İran Aba Güreşi Şampiyonası” oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu. İran’da Aba Güreşinin her geçen gün daha iyi tanındığına dikkat çeken; İran Uluslararası Aba Güreşi Federasyon Başkanı Seyedhadi Arabi yaptığı açıklamada; “Ülkemizde düzenlenen Uluslararası Aba Turnuvasına 12 Ülkeden yüze yakın sporcu katıldı. Şampiyonada,60 kg. Mehdi Elmi, 70 kg. İbrahim Valiyan, 80 kg. Alireza Cahaniyan, 90 kg. Hadi Ghadimi ve +90 kg. Mojtaba Kalantarian birinci oldu. Şampiyonada Horasanlı sporcular göz doldurdu. Dereceye giren sporcular, 3 Eylül günü Hatay’da yapılacak olan Dünya Kupası Şampiyonasına katılmak üzere kampa alınmışlardır. Hedefimiz Hatay’da düzenlenecek olan Aba Güreşi Dünya Kupası’nda takım halinde şampiyonluk olmak” diyerek Türkiye’ye oldukça iddialı geleceklerini vurguladı.

Romanya’da kumda aba güreşi

16 Ağustos tarihinde Romanya’da yapılan “Romanya Aba Güreşi Romanya Şampiyonası” bu sene kıran kırana geçti. Çayır yerine kumda yapılan güreşlerde şampiyon olan sporcular 2-3 Eylül’de Türkiye’de düzenlenecek olan Aba Güreşi Dünya Kupası’nda boy gösterecekler. Romanya Aba Güreşi Takım seçmeleri Romanya’nın Köstence şehrinde 16 Ağustos tarihinde Minerva plajında yapıldı. Romanya Uluslararası Aba Güreşi Başkanı Naim Belgin ve Spor Şefi Gelal Timur’un düzenlediği şampiyonanın hakemliğini Uluslararası Güreş Hakemi Filorin Nistor yaptı. Daha önce iki kez çayırda yapılan şampiyona, bu sene plajda kum üzerinde yapıldı. Aba Güreşinin Romanya’da giderek sevilen bir spor haline geldiğine dikkat çeken, Aba Güreşi Romanya Federasyonu Başkanı Naim Belgin; “bu sene güreşlerimiz daha çekişmeli hale geldi. İlk kez kumda yaptık. Hatay çok sıcak bir bölge, kum da sıcak olduğu için kum üzerinde şampiyonamızı yaptık. Belediyelerimizve Türk-Tatar Derneklerinin birlikte düzenlediği şampiyonamız davul zurna eşliğinde Hatay’ın güreşlerini aratmamaktadır.7 kategoride düzenlenen şampiyonada derece alan sporcularımız Hatay’da er meydanına çıkacaklar. Bu sene de oldukça iddialıyız” diyerek madalya alacaklarını ifade etti.

Müsabakalarda merkezi Hatay’da bulunan Dünya Aba Güreşi Federasyonu’nun bulunduğu afişlerde boy gösterdi.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle:

1) 12 yaş altı:

1.Mustafa Selciuk; 2. Memet Emre; 3. Selim Andrei

2) 15 yaş altı:

1.Isleam Ruhan; 2. Dragomir Nicuşor; 3. Ciprian Stan; 3. Aburlciei Gabi;

3) 16 yaş altı:

1.Amet Radu;2. Amet Genghiz; 3. Dragomir Ctlin 3. Dragomir Iulian

4) -80 KG20 yaş altı gençler:

1.Popa Iulian; 2. Vadim Lozovanu; 3. Ştefan Cazan; 3. Comoli Ştefan

5) +80 KG 20 yaş altı gençler:

1.Popa Iulian;2. Volocaru Ciprian; 3. Vadim Lozovanu; 3. Isleam Burak

6) -90 KGBüyükler:

1.Mocanu Ionu; 2. Cojocaru Constantin; 3. Scârlen Valentin; 3. Iftode Ion

7) +90 KG Büyükler:

1.Mihai urcanu; 2. Lozovanu George ; 3. Mocanu Ionu; 3. Cojocaru Constantin