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AB yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:02
AB yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı.

AB Konseyi, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını bildirdi.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2017’de son buluyordu. Alınan kararla Rusya'ya söz konusu ekonomik yaptırımlar 31 Ocak 2018'e kadar uzatılmış oldu.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:02
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  2. Avrupa
  3. Sivas
  4. Rusya
  5. Ukrayna
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  7. Avrupa Birliği
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