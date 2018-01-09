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AB üyeliğine destek artıyor gerçekleşme inancı azalıyor

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “AB üyeliğine destek artıyor ancak AB üyeliğinin gerçekleşeceğine dair inanç azalıyor” dedi.

09 Ocak 2018 Salı 10:59
AB üyeliğine destek artıyor gerçekleşme inancı azalıyor

Zeytinoğlu, İKV AB Bilgi Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, İKV’nin 18-19 Kasım 2017’de yaptırdığı “Kamuoyunda AB Algısı Kamuoyu Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmanın 18 ilde bin 311 katılımcı ile gerçekleştirildiğini aktaran Zeytinoğlu, şöyle devam etti:
“Araştırma gösteriyor ki AB üyeliğine destek artıyor ancak AB üyeliğinin gerçekleşeceğine dair inanç azalıyor. AB büyük ölçüde bizim için ekonomik refah, özgürlük ve demokrasi ile serbest dolaşım anlamına geliyor. AB üyeliğini desteklememizin arkasında da büyük ölçüde bu sebepler yatıyor. Yani AB, Türk halkının aş ve iş arayışına ve özgürlük arzusuna tekabül ediyor. Bu da demektir ki AB üyeliği, Türkiye için geride bırakılmış, geçerliği olmayan bir hedef değil. Tam tersine, tüm zorluk ve engellere rağmen güncelliğini ve geçerliğini koruyor.”
Araştırma, halkın büyük çoğunluğunun, tam olarak yüzde 78,9’unun AB üyeliği hedefini desteklemeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Sadece yüzde 21,1’i karşı çıkmaktadır. Bu yüksek destek düzeyi, hükümetimize de bir mesaj niteliğindedir. AB sürecinde gerekli reform adımlarının atılması ve AB ile yeniden yakınlaşma yönünde halkın iradesinin var olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, AB için de bir uyarı niteliğindedir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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