AB ülkesinde eller tetikte... Alarm verildi
Fransa İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinde yaklaşık 140 bin güvenlik görevlisinin terör ihtimaline karşı seferber edildiğini duyurdu.30 Aralık 2017 Cumartesi 22:16
Açıklamada, yılbaşı gecesi dolayısıyla ülke genelinde 56 bin polis, 36 bin jandarma, 7 bin asker ve 39 binden fazla güvenlik görevlisinin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.
Terör saldırısı riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.