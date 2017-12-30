AB ülkesinde eller tetikte... Alarm verildi

Açıklamada, yılbaşı gecesi dolayısıyla ülke genelinde 56 bin polis, 36 bin jandarma, 7 bin asker ve 39 binden fazla güvenlik görevlisinin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Terör saldırısı riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.