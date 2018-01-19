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AB ülkesi başörtülü avukat için ayağa kalktı, hakim geri adım attı

İtalya'da başörtüsüyle duruşmaya girilmesine izin verilmeyen Müslüman avukat Esma Belfakir'e gelen desteklerin ardından hakim geri adım attı.

19 Ocak 2018 Cuma 16:33
AB ülkesi başörtülü avukat için ayağa kalktı, hakim geri adım attı

İtalya'nın Bologna kentinde bir duruşmaya başörtülü olarak girmesine izin verilmeyen Müslüman avukat Esma Belfakir'e destek yağdı. Gelen tepkiler üzerine mahkeme başkanı, stajyer avukat Belfakir'in duruşmalara başörtüsüyle girmesine izin verileceğini açıkladı.

Çarşamba günü yaşanan olayda, Bologna Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmanın hakimi, 25 yaşındaki Fas asıllı Belfakir'in duruşmaya başörtüsüyle girmesine izin vermemişti.

Hakimin başörtüsünü çıkarması ya da salondan ayrılmasını söylemesi üzerine Belfakir salonu terk etmişti.

Daha önce onlarca davaya girdiğini ve ilk kez başına böyle bir şey geldiğini belirten Belfakir, "Hakim yasaları ihlal ettiğimden bahsetmedi. Ben salondan çıkarken, meselenin 'kültürümüz ve geleneklerimize saygıyla ilgili olduğunu' söyledi" demişti.

Mahkeme salonunun girişinde duruşmalara 'başı kapalı' şekilde girilemeyeceğini belirten bir uyarı olsa da, Belfakir'e yapılan muamele hukuk ve siyaset dünyası başta olmak üzere birçok kesimden tepki çekti.

Hakime 'adli popülizm' suçlaması

Sol kanattaki Özgür ve Eşitler Partisi (LEU), İtalyan anayasasının inanç özgürlüğünü ve eşitliği garanti altına aldığını hatırlattı ve Belfakir'i salondan çıkaran hakimin özür dilemesini istedi.

İktidardaki Demokratik Parti'nin Bologna teşkilatından yapılan açıklamada, "Mahkeme salonunda dini inançların, giysi ve semboller aracılığıyla ifade edilmesine izin verilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Demokratik Parti'den Avrupa Parlamentosu üyesi Cecile Kyenge de "Eğer hakim gerçekten de 'kültürümüz ve geleneklerimizi' gerekçe gösterdiyse, adli popülizm yapmıştır. İtalya demokratik, çok kültürlü ve çoğulcu bir ülkedir" diye konuştu.

Çok sayıda sendika ve hukuk derneğinden de Belfakir'e dayanışma mesajı geldi.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire de, Belfakir'i salondan çıkaran hakimin görevini kötüye kullandığı yorumunu yaptı.

Aşırı sağcı iki parti bekleneni yaptı

Sağ kanattaki Haydi İtalya ve Kuzey Ligi partileri ise Belfakir'i salondan çıkaran hakime destek verdi.

Tepkiler üzerine Bologna Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Giuseppe Di Nunzio devreye girerek, Befakir'in duruşmalara başörtüsüyle katılabileceği garantisi verdi.

Ansa ajansına konuşan Belfakir, yaşadıklarının üzücü olduğunu ancak gelen dayanışma mesajlarının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 16:33
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