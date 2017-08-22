AB: Türkiye'ye karşı yeni bir yaklaşım...

Suddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte, "Tüm üye ülkelerin mevcut tutumun ne tür stratejik sonuçları olacağını tartışmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum. Omuz silkip bu tutum içinde olmak uzun vadeli siyasi strateji olamaz" diyen Hahn, AB'ye yeni yaklaşım belirleme çağrısı yaptı.

'SEÇİMLERE KARIŞILMASI KABUL EDİLEMEZ'

Öte yandan CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın bir başka ülkenin seçimlerine karışmasını ve siyasi muhaliflerin iadesini talep etmesini eleştiren Hahn, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlaşılan o ki, Türkiye kendini Avrupa'dan uzaklaştıran bu politikayı değiştirme niyetinde değil. Müzakereler AB üyelerinin bir kararıyla fiilen zaten dondurulmuş vaziyette. Bu kararlar ve bizim Türkiye'ye yönelik çok açık sözlerimiz doğru adımlardı."