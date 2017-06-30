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AB, Schengen'de denetimi arttırıyor

AB, Schengen bölgesinde giriş-çıkışları daha sıkı denetime tabi tutacağını, verilerin kayıt altına alınacağını bildirdi.

30 Haziran 2017 Cuma 16:17
AB, Schengen'de denetimi arttırıyor

Avrupa Birliği (AB), 26 ülkeden oluşan Schengen bölgesinde sınırlarda giriş-çıkış denetimi ve kaydı yapılması için bir sistem kurulması üzerinde anlaştı.

AB Konseyi'nin yaptığı yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçilerinin katıldığı toplantıda "Giriş-Çıkış Sistemi"nin kurulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Yeni sistemin, üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine giriş, çıkış ve girişlerine neden izin verilmediğine dair bilgi toplayacağı açıklandı. Sistemin giriş yapan kişilerin kimlik, seyahat belgeleri ve biyometrik verilerini kaydedeceği, bu bilgilere ulusal ağlardan kolay ulaşım sağlanacağı belirtildi.

İzin verilen kalma süresini aşan kişilerin bilgilerinin sistemde 5 yıl, diğerlerinin ise 3 yıl boyunca kayıtlı kalacağı aktarıldı.

Sistemdeki bilgilerin sınır ve vize kontrolü yapan yetkililer ile üye ülkelerin yetkililerinin erişimine açık olacağı, Avrupa Polis Teşkilatının da (Europol) terörist saldırıları önlemesi ve incelemesi için sisteme erişimi olacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu sistem sayesinde sınır kontrollerinde gecikmelerin azaltılacağı, giriş yapan kişilerin ne kadar kalacağının otomatik olarak belirleneceği ve süresi dolan kişilerin tespitinin kolaylaşacağı kaydedildi.

Terörle mücadeleye katkı sağlayacak

Sistemin güvenlik güçlerine kişilerin seyahat kayıtlarına ilişkin bilgi sağlayacağını, bu nedenle iç güvenliğe ve terörle mücadeleye katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Malta İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Farrugia, "Giriş-çıkış sistemi AB'nin dış sınırlarını güçlendirme çabalarından birini oluşturuyor. Bu sistemle göç akımını daha iyi kontrol edebileceğiz. Sistem özellikle kalma süresi dolanların tespit edilmesiyle terör tehdidiyle baş etmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin onayını alması gerekiyor. Karar Avrupa Parlamentosu'nda oylandıktan sonra Konseyin onayına sunulacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:17
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