AB, Rusya’nın takmadığı yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği, Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları 31 Ocak 2018’e kadar resmen genişletti. Yaptırımlar, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve direkt olarak Ukrayna’daki ayrılıkçı kesimi desteklemesinin ardından Temmuz 2014’de uygulanmıştı.

AB liderleri geçen hafta gerçekleştirilen zirvede Rusya’ya ekonomik yaptırımları uzatma kararı almıştı.