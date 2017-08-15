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AB, Kuzey Kore'yle diplomasiden yana

Avrupa Birliği (AB), ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimi sonlandırmak için Washington ve Pyongyang'ın yanı sıra ilgili başkentlerle temasa geçmeye karar verdi.

15 Ağustos 2017 Salı 07:57
AB, Kuzey Kore'yle diplomasiden yana

AB Siyasi ve Güvenlik Komitesi, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında, Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimi görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı. AB kurumları tatilde olduğu sırada gerçekleştirilen büyükelçiler düzeyindeki toplantının ardından Mogherini yazılı bir açıklama yaptı.

 
Açıklamasında, gerginliğin acilen azaltılması gerektiğini belirten Mogherini, Kuzey Kore'ye "sadece bölgesel ve küresel gerginlikleri artırmaya yarayacak provokatif bir eylemden kaçınma" çağrısında bulundu.
 
AB'nin, gerginliği azaltmayı ve Kore Yarımadası'nı bir daha geriye dönülmeyecek şekilde nükleer silahlardan tamamen arındırmayı amaçlayan diplomatik çabaları desteklediğini vurgulayan Mogherini, "AB ve üye devletlerin; Güney Kore, ABD, Çin, Rusya ve Japonya'nın yanı sıra Kuzey Kore'yle temasa geçmek ve mesajımızı iletmek suretiyle diplomatik çalışmalarını güçlendirmeleri konusunda anlaşmaya varıldı" ifadesini kullandı.
 
"Her türlü çabayı sunmaya hazırız"
 
Mogherini, AB'nin Kuzey Kore ve Güney Kore başta olmak üzere uluslararası toplum arasında güvenilir ve anlamlı diyalog sürecini desteklemeye, nükleer konulara ilişkin müzakerelerde elde ettiği teknik uzmanlık dahil mümkün olan her türlü çabayı sunmaya hazır olduğunu aktardı.
 
Ayrıca Mogherini, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını hızlandırmaya devam etmesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında belirtildiği üzere söz konusu ülkenin uluslararası yükümlülüklerinin ciddi ve endişe verici bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 07:57
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