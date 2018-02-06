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AB Komisyonu Başkanı, müzakereciye tokadı böyle yapıştırdı

Avrupa Birliği'nin geleceğinin görüşüldüğü Strazburg'daki toplantıda Başkan Juncker'in müzakereci Guy Verhofstadt ile şakalaştı.

06 Şubat 2018 Salı 15:29
AB Komisyonu Başkanı, müzakereciye tokadı böyle yapıştırdı

İngiltere'nin Brexit konusundaki ağır tavırları AB'yi de belirsizliğe sürüklüyor. Yol haritasının bir an önce çizilmesi için İngiltere'ye baskı yapan AB yönetimi, Strazburg'da geleceğini tartışmak üzere delegeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Jean-Claud Juncker'in Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt'a yaptığı şaka damgasını vurdu.

İLGİNÇ ŞAKA

Toplantının başlamasına kısa bir süre kala Başkan Juncker, salona giriş yaptı. Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt'in yanından geçerken şaka ile "el ense" çeken Juncker bir anda beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Şaka karşısında neye uğradığını şaşıran Guy Verhofstadt, bir anda ayağa kalkarak Juncker ile karşılaştı. Sonrasında şakadan hoşlanmadığı belli olsa da alttan almak durumunda kalan Verhofstadt'ın yüzüne, ne kadar sinirlendiği, o anlarda çekilen karelerde yansıdı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 15:29
  1. AB
  2. Brexit
  3. Jean-Claud Juncker
  4. Guy Verhofstadt

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