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AB, Katar krizine müdahil olacak!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Katar kriziyle ilgili son açıklamalarını değerlendiren Kahire merkezli Arap Araştırma Merkezi uzmanı Talat, Avrupalıların muhtemelen yakın zamanda bu konuyla yakından ilgileneceğini belirterek, “Ortadoğu’nun geleceği bu çözüme bağlı” dedi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:55
AB, Katar krizine müdahil olacak!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Körfez monarşileri arasındaki krizin en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır arasında doğrudan görüşmeleri düzenleme teklifinde bulundu.

Körfez ülkeleri uzmanı Ahmed Talat, Sputnik’e açıklamasında, “Avrupa Birliği (AB), Katar kriziyle ilgili müzakere sürecine destek vermeye ve çözüm arayışına yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Avrupalılar ayrıca Katar krizinin çözümünde yer alan arabulucularla birlikte teröre karşı ortak mücadele yürütmeye hazır. Muhtemelen yakın zamanda bununla ilgilenecekler” dedi.

Kriz yaşayan Körfez ülkelerine baskı yapmak için tüm olası diplomatik ve politik araçlara başvurulması gerektiğini kaydeden Talat, “Tarafları müzakere masasına oturtmak gerek. Arap bölgesi ve tüm Ortadoğu’nun geleceği buna bağlı. Gerilimin tırmanmaya devam etmesi, Suudi Arabistan ile İran arasında savaşa yol açabilir. Türkiye’nin bölgeye müdahalesi de bazı ülkelerde gerilime yol açabilir” yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:55
  1. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
  2. Körfez monarşi
  3. Katar
  4. Suudi Arabistan
  5. BAE
  6. Bahreyn ve Mısır
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