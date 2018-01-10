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AB: Güney Kore-Kuzey Kore görüşmesi umut verici

Avrupa Birliği, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin tekrar üst düzey görüşmelere başlamasını 'umut verici bir işaret' olarak nitelendirdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:32
AB: Güney Kore-Kuzey Kore görüşmesi umut verici

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başlamasını "umut verici bir işaret" olarak değerlendirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Seul ve Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilcilerin tekrar diyalog masasına oturmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik "olumlu bir adım" ve "umut verici bir işaret" olduğunu belirtti.

Mogherini, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'nin katılımını ve taraflar arasında askeri görüşmeler yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, karşılıklı güvenin tesis edilmesine ve Kore Yarımadası'nda tansiyonun düşürülmesine olanak sağlayabilir." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bugün yapılan ve ileride devamı gelecek görüş alışverişinin, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar için temel oluşturmasını umduklarını aktardı.

Mogherini ayrıca, görüşmelerin Kuzey Kore'nin "tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez biçimde nükleer silahlardan arındırılması için daha geniş, güvenilir ve anlamlı bir diyaloğa girme zemini hazırlaması" temennisinde bulundu.

Mogherini, AB olarak söz konusu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:32
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