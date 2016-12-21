Cloudflare

AB: 'Gümrük Birliği' ticaret hacmini artıracak

Avrupa Birliği, Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesinin karşılıklı olarak faydalı olduğunu, bunun ticaret hacmini ve refahı artıracağını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonunun müzakere yetkisini 3-4 ay içinde alması, müzakerelerin 2 yılda tamamlanması bekleniyor.

AB: 'Gümrük Birliği' ticaret hacmini artıracak
Eklenme: 21 Aralık 2016, 20:02
Bu haber 2.537 kez okundu

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesinin karşılıklı olarak faydalı olduğunu, bunun ticaret hacmini ve refahı artıracağını bildirdi.

AB Komisyonunun 20 yıllık Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi müzakerelerine başlamak için AB Konseyinden bugün yetki talep etmesi üzerine üst düzey AB yetkilileri, Komisyonun müzakere yetkisini 3-4 ay içinde alacağını, müzakerelerin 2 yılda tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Gümrük Birliği güncelleştirmesine yönelik AB'nin yaptığı etki değerlendirme çalışmalarını paylaşan AB yetkilileri, dünyada ticari ilişkilerin son 20 yılda değiştiğini bu nedenle Gümrük Birliği güncellemesinin faydalı ve gerekli olduğunu, bunun taraflara karşılıklı olarak olumlu ekonomik etkiler ortaya çıkaracağını ifade etti.

İhracat milyarlarca avro artacak

Güncelleştirmeyle, özellikle karşılıklı ticarette ve genel refah seviyelerinde milyarlarca avro artış beklendiğini anlatan AB kaynakları, AB'nin Türkiye'ye yıllık ihracatında 27 milyar avro, Türkiye'nin AB'ye yıllık ihracatında da 5 milyar avro artış gerçekleşmesinin öngörüldüğüne dikkati çekti.

Refah artışı olacak

AB kaynakları, ayrıca Gümrük Birliği güncellemesinin Türkiye'de 12 milyar avro, AB'de de 5 milyar avro toplam refah artışı sağlayacağını belirtti.

Anlaşmazlık çözme mekanizması

AB Komisyonunun gerekli yetkiyi alır almaz müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirten AB kaynakları, mevcut durumda Gümrük Birliğinde anlaşmazlıkları çözmek için bir mekanizma olmadığına, yapılacak güncellemede bu konuya da yer verileceğine işaret etti.

Müzakerelerde, AB'nin 3'üncü ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların özenle ele alınacağını anlatan AB yetkilisi, yapılacak güncellemenin her iki tarafa somut fayda sağlayacağını söyledi.

Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde mutabakata varıldıktan sonra Gümrük Birliği iyileştirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylaması gerekiyor.

AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı olan Türkiye'nin AB ile karşılıklı ticareti yıllık 140 milyar avroyu buluyor. Türkiye toplam ticaretinin yüzde 40'tan fazlasını AB ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık üçte biri AB'den geliyor.

AB ve Türkiye arasında 20 yıl önce yapılmış olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesiyle karşılıklı ticaretin ve refahın artması bekleniyor. 31 Aralık 1995'te yürürlüğe giren Gümrük Birliğinin, günümüz şartlarına uyarlanması hem AB hem de Türkiye tarafından gerekli görülüyor.

Gümrük Birliği, mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsıyor. Geleneksel tarım ürünleri ise bu anlaşmanın kapsamında yer almıyor. Anlaşmanın güncelleştirilmesiyle, Gümrük Birliğindeki ürünlerin niteliği ve yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alımları alanlarını kapsayacak şeklide genişlemesi ve AB'nin 3. ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin mağdur olmasınında önüne geçilmesi hedefleniyor.

29 Kasım 2015'te Türkiye ve AB arasında yapılan zirvede alınan kararlarda Gümrük Birliğinin güncellenmesine de yer verilmişti. Zirve sonuç bildirisinin 10. maddesinde "Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin hazırlık çalışmalarının tamamlamasının ardından 2016 yılı sonlarına doğru resmi müzakereler başlatılabilecektir." ifadesi yer almıştı.

Türkiye açısından önem taşıyan bu konuya 18 Mart 2016'da yapılan Türkiye-AB sığınmacı mutabakatında da yer verilerek, "AB ve Türkiye'nin, Gümrük Birliğinin güncellenmesi doğrultusunda sürdürülen çalışmaları memnuniyetle karşıladığı" belirtilmişti.

Ayrıca, 15 Aralık'ta düzenlenen AB zirvesi sonunda, liderler, AB-Türkiye mutabakatına bağlılıklarını yineleyerek, anlaşmanın tüm unsurlarının uygulanmasının önemini vurgulamıştı. Zirvenin sonuç bildirisinde konuya ilişkin, “AB Konseyi, AB-Türkiye mutabakatına olan bağlığını yineler ve mutabakatın tüm unsurlarının ve tam ve ayrım yapılmadan uygulanmasının öneminin altını çizer." ifadesi yer almıştı.

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği görüşmelerine yakın zamanda başlanması bekleniyor.

 
EtiketlerTürkiyeAvrupaAvrupa Birliği5 AralıkParlamento8 Mart
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Arapça konuştu diye uçaktan attılar!Arapça konuştu diye uçaktan attılar!

ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçakta telefonda annesi ile Arapça konuşan…

ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…

Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldiVücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı…

Trump'tan nükleer gözdağıTrump'tan nükleer gözdağı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan…

Halep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşıHalep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşı

15 Kasım'da Halep'te başlatılan operasyonun üzerinden geçen 12 günün ardından,…