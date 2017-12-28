AB Filistin’i tanıyabilir

HACI YAKIŞIKLI / ÇAD - TUNUS - Sudan’ın ardından gittiği Çad’dan Tunus’a geçerken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı, Filistin’e ilişkin, “Filistin devletinin tanınması önemli. Bazı ülkeler var ki onlar Filistin’i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin’i hemen tanıyabilir. Bu konuyla ilgili ikili görüşmeler yapmamız lazım. Kral Abdullah’la görüştüm. Macron görüşmek istedi. Fransa ve Vatikan ile irtibattayız, ziyaretimiz olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus’a geçerken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kudüs konusuna değinen Erdoğan, “Oylama sonucunun ABD’yi tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmesini diliyoruz. Şimdi gerekli diğer adımları da atmak lazım. Bu çerçevede Filistin devletinin tanınması önemli. Bazı ülkeler var ki onlar Filistin’i tanırsa, AB üyelerinin ciddi bir kısmı da Filistin’i hemen tanıyabilir. Ama bizim bu konuyla ilgili ikili görüşmeler yapmamız lazım. Kral Abdullah ile de telefonda görüştüm. Ne gibi adımlar atılabileceğini konuştuk. Hepsinin Türkiye’ye karşı bir muhabbeti var. ‘Sizin bu işin bu şekilde takipçisi olmanız bizi de çok daha farklı bir yere doğru taşıdı’ diyorlar. Macron’un da benimle bir görüşme talebi oldu. Ayrıca Fransa ziyaretim olabilir. Belki bir Vatikan ziyaretimiz olabilir” şeklinde konuştu.



BEŞİR’İ TERÖRİST DİYE İSTEDİLER



Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir’e yönelik, İstanbul’daki İİT toplantısı sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bir tutuklama mektubu geldiğini belirten Erdoğan, sert konuştu: “Beşir’e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada olan bir gerçek. Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. Bizimle İİT’nin bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insani biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Sen 251 insanımı şehit eden FETÖ’nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin. Kalkacaksın Ömer Beşir ile alakalı olarak benden kendisini isteyeceksin. Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var.”



28 ŞUBAT MAĞDURLARININ YANINDAYIZ



Sudan ve Çad’da FETÖ ile mücadele edildiğinin de altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sudan FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergiledi. Okullar Maarif Vakfı’na devredildi. FETÖ ile mücadelemiz tüm Afrika’da devam edecek. Çad’da da FETÖ okulları Maarif Vakfı’na devredildi. İdris kardeşimize söyledik. O da ‘Bu iş bitti, endişe etmeyin, Maarif Vakfı’na devredildi, merak etmeyin’ dedi.” 28 Şubat davasına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Biz elbette mazlumların, mağdurların yanında oluruz. Kararı veren savcı kaçak. 28 Şubat bu şekilde yapıldı. Şu anda da yargı buradaki yanlışı gördü, bu suretle tekrar bu işi masaya yatırdı” dedi.



SON KHK İFADELERİ ÜZÜCÜ



Son yayınlanan KHK ile 15 Temmuz’da hain darbecilere karşı mücadele veren vatandaşlara ilişkin ibarelerin eleştirilmesi ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: “Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de, bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Geçmiş cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Biz KHK’lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Taşeronda olduğu gibi.”

Savunma sanayiinde çokbaşlılığı kaldırıyoruz

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili Başbakan olarak 11 yıllık tecrübem var. Nerelerde aksama var, nerelerde yok, yakından gördüm. Sistemin birlikte çalışması lazım. Şu anda HAVELSAN, ASELSAN, TAI vs. hepsi kendi başına bir hegemonya oluşturdukları zaman netice almak mümkün olmuyor. Buraları da FETÖ istila etmişti. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, hâlâ oraların hücrelerine kadar sinmişler, girmişler. Bahsettiğim kurumlar, bu ülkenin en güçlü üniteleri, kuruluşları. Buradan seri kararlar çıkartmak ve çokbaşlılığı ortadan kaldırıp süratle netice almak istiyoruz.”