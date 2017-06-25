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AB en fazla aracı Türkiye'den alıyor

Son yıllarda kendi otomobil markasını oluşturma gayreti veren Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) en fazla motorlu taşıt ihracatı yapan ülke oldu.

25 Haziran 2017 Pazar 14:08
AB en fazla aracı Türkiye'den alıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2016'da AB'nin ithal ettiği motorlu taşıt pazarında en büyük payı elde etti. AB, geçen yıl toplam 77 milyar 132 milyon avroluk motorlu taşıt ithalatı yaptı. AB'nin ithalatında Türkiye, 15 milyar 335 milyon avroyla yüzde 20'lik paya ulaştı.

Diğer ülkelerden AB ülkelerine motorlu taşıt satışında Türkiye'yi Japonya izledi. Japonya, birliğin motorlu taşıt ithalatında yüzde 19 paya sahip oldu.

Söz konusu pazarda, ABD'nin yüzde 14, Güney Kore'nin yüzde 10, Çin'in yüzde 8, Güney Afrika'nın yüzde 5, Tayvan'ın yüzde 4, Meksika ve Tayland'ın yüzde 3, Hindistan'ın ise yüzde 2 payı oldu.

2015'TE REKOR KIRDI

Türkiye'nin AB'ye motorlu taşıt ihracatı son 5 yıldır kesintisiz artış kaydetti. Türkiye’den AB ülkelerine ihraç edilen motorlu taşıtların toplam değeri 2012'de 8 milyar 455 milyon avro seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 2013'te 9 milyar 472 milyon avroya, 2014'te 10 milyar 708 milyon avroya ulaştı.

Son 2 yılda daha da hızlı artış kaydeden Türkiye'nin AB'ye motorlu taşıt ihracatı, 2015’te 12 milyar 918 milyon avro, geçen yıl ise 15 milyar 335 milyon avro seviyesiyle rekor kırdı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 14:08
  1. Avrupa Birliği
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Güney Kore
  5. Hindistan
  6. Tayland
  7. Meksika
  8. Çin
  9. Güney Afrika
  10. Tayvan
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