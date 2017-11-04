AB elçilerinin ayakları kesildi

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - Terör örgütü ile ilişkili belediye başkanlarının daimi ziyaretçisi olan elçiler, sık sık bölgeyi ziyaret edip samimi görüntüler verirken, devletin atadığı belediye vekillerine hal hatır dahi sormaz oldular.

ABD ve AB üyesi ülkelerinin misyon temsilcileri kayyımların atanmasından sonra Doğu ve Güneydoğu’yu unuttu. Bölücü terör örgütlerine destek veren belediyeler döneminde adeta bölge illerine mekik dokuyan yabancı misyon temsilcileri ve STK’lar, kayyımların atanmasından sonra bölgeye gitmez oldular. Doğu ve Güneydoğu’daki birçok belediye, terör örgütü PKK ve uzantılarına belediyeye imkanlarını açarak, destek verdikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak el çektirildi.



PKK-KCK ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve destek vermekten dolayı, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında birçok büyükşehir belediye, belediye, ilçe belediye ve meclis üyeleri açığa alınarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu sürece kadar ABD ve AB üyesi ülkelerin konsolos, büyükelçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bu belediyeleri sürekli ziyaret ederek gündeme geliyorlardı.



Özellikle HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek samimi pozlarla desteklerini gündeme getiriyorlardı. Terör örgütü PKK’nın saldırılarını hat safhaya çıkarttığı, HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği şiddet olayları gündeme gelmiş ve belediyelere ait iş makineleri terör örgütüne hendek kazmış ve barikat oluşturmuştu. Bu dönemde, AB’li misyon temsilcileri ve AB’li STK temsilcileri güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonları eleştirmiş, hatta bölgeye giderek gözlemci olmuşlardı.



GAZİANTEP’TEN ÖTEYE GEÇMEZ OLDULAR



İçişleri Bakanlığı tarafından, “Terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçuyla hakkında soruşturma açılan veya görevden uzaklaştırılan belediye başkan ve meclis üyeleri” yerine kayyım ataması yapıldı. Bu tarihlerden sonra geçmişte HDP’li belediyelerle sıkı fıkı olan AB’li misyon temsilcileri ve STK temsilcileri Gaziantep’ten öteye geçmez oldular. HDP’li yöneticilerle batıda görüşmeye devam eden AB üyesi büyükelçiler, ülkelerinde yaşanan iç savaş/karışıklık nedeniyle bölgede kurulan insani yardım kamplarına getirilen sığınmacıları bile ziyarete gitmediler. Her konuda fikirleri olan AB’li sivil toplum temsilcileri güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) etkisiz hale getirdiği teröristleri savunmaya devam ettiler.



KAYYIMDAN HİZMET TOKATI



AB üyesi ülkelerin misyon temsilcileri olan büyükelçiler, konsoloslar ve görevlileri ile AB’li sivil toplum kuruluşları temsilcilerine en büyük tokadı ise, belediye imkanlarını halka hizmete çeviren kayyımlar attı. Kayyım olarak atandıktan sonra, terör örgütüne giden hizmet ve muslukları kapatan kayyımlar, belediye gelirlerinin tamamını halkın hizmetine sunarak adeta Doğu ve Güneydoğu illerini yeniden inşa etmeye başladılar.



Yol, su, elektrik, eğitim ve insani yardım konusunda ince eleyip sık dokuyan kayyımlar terör örgütlerinin açtığı yaraları sararken, hasar görmüş altyapının tamamını onarmaya başladılar.

Yeni istihdam sağlayan belediyeler işsizlikle mücadelede de büyük rol oynamaya başladılar. Bölgede bir dönem cirit atan yabancı ülkelerin ajanları da artık bölgeye uğramaz oldular.