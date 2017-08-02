AB çocuklarının babası belli değil!

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tarafından açıklanan Aile Veri Tabanı raporunda haçlı dünyasının ahlaksal bir çöküşün eşiğine geldiğine dikkat çekildi. Amerika ve Avrupa kıtalarında evlilik dışı doğum oranlarının yüzde 50’nin üzerine çıktığının vurgulandığı raporda Amerika ve İngiltere’de yüzde 40.2, Almanya’da yüzde 35, Hollanda’da 48.7, Belçika’da 52.3, Fransa’da 56.7, Meksika’da 64.9, Şili’de 71.1 oranında evlilik dışı doğum gerçekleştiği belirtildi.

BABASI BELİRSİZ ÇOCUKLAR

Medeniyet algısı çıplaklıktan ve sonu gelmez bir hedonizmden ibaret olan Hristiyan Batı dünyası, ahlaksal olarak büyük bir çöküşün eşiğine geldi. Özellikle kilise kaynaklı çocuk tacizleriyle sallanan haçlı medeniyeti şimdi de gayri meşru bir neslin türemesi tehlikesiyle karşı karşıya. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tarafından açıklanan Aile Veri Tabanı raporu Batılı ülkelerde doğan çocukların yarısından fazlasının evlilik dışı ilişkiden meydana geliyor. Raporda Amerika ve Avrupa ülkelerinde evlilik dışı doğum oranlarının yüzde 50’nin üzerinde olduğu dikkat çekiliyor. Evlilik ve aile kavramının Batı dünyasında yok olmanın eşiğine geldiğine vurgu yapılan raporda, Almanya’da yüzde 35, İngiltere’de yüze 40.2, Hollanda’da yüzde 48.7, Belçika’da yüzde 52.3, Meksika’da 64.9, Şili’de 71.1 oranında gayri meşru doğum olduğu belirtiliyor. Raporda OECD’ye üye ülkelerden Kore, Japonya ve Türkiye’de evlilik dışı doğumun yüzde 2’lerde olduğu belirtiliyor. Özellikle halkın tamamına yakını Müslüman olan ülkemizde yüzde 2’lik bir evlilik dışı doğum oranı olması yetkililerin bu meseleye dikkatle eğilmesi gerektiğini de gözler önüne seriyor.

AHLAKSIZLIK DİZ BOYU

Raporda, İzlanda’da yüzde 66.9, Estonya’da yüzde 58.4, Slovenya’da yüzde 58.3, Fransa’da 56.7, Norveç’de 55.2, İsveç’te 54.6, Danimarka’da 52.5, Belçika’da 52.3, Portekiz’de 49.3, Hollanda’da 48.7, Macaristan yüzde 47.3, Finlandiya’da 42.8, İspanya’da yüzde 42.5, İtalya’da 28.8, Polonya’da yüzde 24.2 oranında evlilik dışı doğumların olduğu kaydedildi.

EŞCİNSEL HAD SAFHADA!

Haçlı alemi sadece evlilik dışı ilişkiler ve doğum oranlarıyla değil, eşcinsel sapkınlık bataklığında da çırpınıyor. Allah’ın, “Hayvandan daha aşağı” diye ifadelendirdiği eşcinsel sapkınlar, Amerika ve Avrupa’da evlenme iznine sahip.

2015 yılının Haziran ayında çıkarılan bir kanun ile ABD’nin tüm eyaletlerinde homoların evliliği yasallaştırıldı. Böylece bugün 12’si Avrupa ülkesi olmak üzere dünya üzerinde 17 ülkenin tamamında eşcinsel evlilik serbest hale getirildi. Bu ülkelerinin tamamı ise Hristiyanlardan meydana geliyor. Eşcinsel evlilikler Batı ülkelerinde sağlığı da ciddi manada tehlikeye atıyor. AIDS, başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan birçok hastalık haçlı ülkelerinde yaygın halde.